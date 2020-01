L'ultimo Craxi non è un santino (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’ultimo Craxi non è un santino: è soltanto un uomo. Hammametnon è agiografia, ma racconto cinematografico di una vita al tramonto. Eppure il dibattito sul film di Gianni Amelio dimostra, recensione dopo recensione, come si faccia presto a dimenticare che l’arte non dovrebbe avere a che vedere con l’apologia e con la requisitoria.Mi spiego: il cinema, come ogni altra espressione artistica, non è offerto in sostituzione dell’opera di un giudice o della critica storiografica. Anche quando si tratta di biografie, l’arte rimane metafora e parla dell’esistenza di uno per raccontare aspetti che riguardano quella di tutti. Non ci si scandalizzi: d’altronde, a farlo per primo è stato William Shakespeare. Con i suoi drammi storici, “il Bardo” ci ha mostrato che è possibile e affascinante ... Leggi la notizia su huffingtonpost

mdecillis74 : RT @HuffPostItalia: L'ultimo Craxi non è un santino - HuffPostItalia : L'ultimo Craxi non è un santino - ToniGalofaro : Dopo il suo primo weekend al #cinema, #Hammamet, ultimo film di #GianniAmelio sull'ex premier socialista… -