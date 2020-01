Luigi Di Maio, il grillino Nicola Acunzo non restituirà un euro: "Le donazioni sono volontarie" (Di lunedì 13 gennaio 2020) Schiaffo a tutti i Cinque Stelle. Nicola Acunzo, uno dei grillini più dissidenti del Movimento, non restituirà un euro. "La donazione è un atto volontario - confessa il deputato a Un giorno da Pecora -. Non restituisco? No... Io non dono. Si restituisce qualcosa che non è tuo". Poi il pentastellato Leggi la notizia su liberoquotidiano

