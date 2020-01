Lui la tradisce, lei tappezza il treno di volantini con la sua foto: “Farabutto” (Di lunedì 13 gennaio 2020) tappezza il treno di volantini contro l’ex traditore: “Farabutto” Una donna ferita nei sentimenti si è presa la rivincita sull’ex tappezzando il treno su cui viaggiava, quello che collega Mortara a Milano, di volantini: “Sei un traditore e un farabutto – si legge nel volantino che riporta nome e cognome con tanto di foto – hai ignorato le mie lacrime ora ignora pure questo. Ringrazia che sono una signora…”. Tanto è bastato per far diventare la storia virale sui social dopo un post pubblicato sul gruppo Facebook “la freccia delle risaie” che corre tra Mortara e Milano. In centinaia hanno condiviso la storia. Intanto sul treno si è scatenata la caccia al “traditore” messo alla berlina dalla ex. “Mi sa che qualcuno l’ha fatta grossa”, scrive il passeggero che ha postato su Facebook la foto dei volantini sparsi sui sedili del ... Leggi la notizia su tpi

