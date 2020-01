Luciana Littizzetto al telefono a Che tempo che fa dopo l’incidente: ‘Non ce la faccio a muovermi’ (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il ritorno di Che tempo che fa per la prima puntata del 2020 deve fare a meno di Luciana Littizzetto che, come noto, sul finire del mese di dicembre ha avuto un incidente per strada che l’ha portata a infortunarsi rotula e polso. In apertura dell’appuntamento domenicale su Rai 2, quindi, il padrone di casa Fabio Fazio parla delle condizioni della sua spalla comica e si collega telefonicamente con lei (QUI il video). View this post on Instagram Gnocca da paura ma operazione ok! Grazie @humanitashealth #humanitasgradenigo A post shared by Luciana Littizzetto (@lucianinaLittizzetto) on Dec 30, 2019 at 11:03am PST Come sta Luciana Littizzetto “Come sapete è occorsa in un incidente casuale, è caduta per strada, tra l’altro da un’altezza molto vicina al terreno, e si è frantumata la rotula e anche il polso. Sta bene, è ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

