Louis Vuitton compra il Milan? La smentita di Arnault: «Fake news» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una notizia che, nel giro di un mese e mezzo, è circolata già due volte. Louis Vuitton compra Milan è l’adagio che si è ripetuto più volte e che ha collezionato la bellezza di due smentite ufficiali da Antoine Arnault, amministratore del gruppo LVMH. La prima volta se ne parlò a dicembre: in quella circostanza, l’imprenditore si affrettò a pubblicare una nota testuale in cui, nonostante il rispetto per la storia della società, smentiva ogni interesse all’operazione da parte del gruppo che rappresenta. LEGGI ANCHE > Il maxi condono sul Milan Louis Vuitton compra Milan, la doppia smentita Tuttavia, la notizia che è rimbalzata nella serata di ieri su alcuni account Twitter di giornalisti che da tempo seguono le vicende rossonere è quella di un nuovo interessamento del gruppo dell’abbigliamento di lusso e del successivo ingresso in società. ... Leggi la notizia su giornalettismo

