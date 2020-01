Los Angeles Galaxy, Chicharito Hernandez per sostituire Ibrahimovic (Di lunedì 13 gennaio 2020) Chicharito, il tuo futuro è a stelle e strisce? I Los Angeles Galaxy si muovono per il messicano, ora al Siviglia Chicharito Hernandez può diventare l’ennesimo giocatore ad abbandonare l’Europa in favore di un esperienza in America, precisamente ai Los Angeles Galaxy. Sky Sport UK ha fatto sapere che alcuni rappresentanti del club avrebbero raggiunto la Spagna per discutere il possibile trasferimento del messicano, appartenente al Siviglia. Sul piatto ci sarebbero circa 10 milioni per strappare l’attaccante ex Manchester United agli andalusi. Il giocatore colmerebbe così il vuoto lasciato da Zlatan Ibrahimovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

MarcoMoriniTW : @FeeelsofLarry Se ci avessero fatto fare tutto con un mese di anticipo, una cosa fatta bene, che aiuti a promuovere… - caporix : I fiori di zucca senza Alice, giusto a Los Angeles puoi cucinare. #littlebigitaly - MariolinaCarlu1 : Ma i fiori di zucca al super non li vendono a los angeles?!? #littlebigitaly -