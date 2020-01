L'ortopedico: "Ecco le cause dell'aumento della rottura del crociato tra i calciatori" (Di lunedì 13 gennaio 2020) Quella del legamento crociato anteriore è una delle lesioni più diffuse tra i calciatori e "rientra tra i tre traumi più frequenti, insieme a distorsioni di caviglia e lesioni muscolari dei flessori". Così all'AGI il dott. Pietro Monachino, ortopedico e medico dello sport, professionista noto nel mondo agonistico ed esperto di traumi di piede, caviglia e ginocchio. "L'aumento dell'incidenza della rottura del legamento - spiega il medico impegnato anche con squadre professionistiche (due anni fa al Benevento) - è sicuramente legata ad un "calcio estremamente dinamico", in cui si gioca con maggiore intensità, e, se si pensa alle formazioni di massima serie, al fatto che tra campionato coppa, coppe nazionali ed europee e squadre nazionali gli atleti devono giocare più partite che in passato. I calciatori "si allenano meno e si riposano meno rispetto a quanto dovrebbero e questo ... Leggi la notizia su agi

