Livorno, cadavere di donna in un sacco a pelo: arrestata la nuora (Di lunedì 13 gennaio 2020) A 5 mesi dal ritrovamento del corpo di una donna in un sacco a pelo, a Riotorto (Livorno), arriva la svolta. La vittima, Simonetta Gaggioli, secondo gli inquirenti sarebbe stata uccisa dalla nuora, ora arrestata con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Trovata morta in sacco a pelo: la svolta C’è una svolta clamorosa nel giallo di Simonetta Gaggioli, la 76enne trovata morta in un sacco a pelo, il 3 agosto scorso, in un fosso a Riotorto (Livorno), lungo la Vecchia Aurelia. Secondo le ultime evoluzioni d’indagine, a uccidere la donna, ex funzionaria della Regione Toscana, sarebbe stata la nuora. È questa la convinzione degli inquirenti, sfociata nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Adriana Pereira Gomes, 32enne di origine brasiliana. Le accuse sono omicidio volontario e occultamento di cadavere. Secondo quanto ... Leggi la notizia su thesocialpost

Christianzu76 : Livorno, donna cadavere nel sacco a pelo: arrestata la nuora. «Simonetta Gaggioli avvelenata per l’eredità»… - stalkingitaly : Livorno, donna cadavere nel sacco a pelo: arrestata la nuora. «Simonetta Gaggioli avvelenata per l’eredità» - DomenicoMazzil5 : RT @storie_italiane: ULTIM’ORA Livorno, donna trovata morta nel sacco a pelo: c'è un arresto con accusa di omicidio ed occultamento di cad… -