LIVE Sport, DIRETTA 13 gennaio: niente gara per quad e moto per la morte di Gonçalves, Alonso 6° nella Dakar. Sinner ko contro Paire (Di lunedì 13 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 13 gennaio: orari e programma 9.57 TENNIS – Si arresta al primo turno il percorso di Jannik Sinner nell’ATP di Auckland (Nuova Zelanda). Il n.78 del ranking, dopo essere uscito al primo turno del Challenger di Bendigo, deve arrendersi anche sul cemento neozelandese al n.24 del mondo Benoit Paire con il punteggio di 6-4 2-6 6-4. Una partita nella quale, ancora una volta, l’altoatesino ha commesso troppi errori, favorendo il rivale e non trovando la giusta continuità nel suo gioco. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 9.38 DAKAR – Tra i camion, al km 264 guida il russo Kargin (Kamaz) a precedere i compagni di marca e connazionali Shibalov e Sotnikov di 2’00” e di 3’14”. Tra gli ssv, il cileno Lopez Contardo guida con appena 1″ di vantaggio sul ... Leggi la notizia su oasport

