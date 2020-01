LIVE Sport, DIRETTA 13 gennaio: niente gara per quad e moto per la morte di Gonçalves, Alonso 2° nella Dakar. Sinner-Paire in corso (Di lunedì 13 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 13 gennaio: orari e programma 8.55 DAKAR – Situazione decisamente interessante tra le auto, con Fernando Alonso che è secondo con la Toyota, preceduto di 2’45” dal compagno di marco, il saudita Al Rajhi. Alle spalle dell’asturiano l’olandese ten Brinke con l’altra Toyota (+4’03”). Quarta piazza per il francese Peterhansel che, con la Mini, risale la china ed è a 4’46” dal vertice, mentre Sainz è sesto a 13’23”. 8.46 DAKAR – Per quanto concerne le altre categorie in gara oggi, ovvero i camion e gli SSV, i mezzi pesanti sono al km 108 con il russo Karginov a comanda su Kamaz, a precedere i connazionali e compagni di marca Sotnikov e Shibalov di 17″ e di 30″, mentre nei citati SSV è il brasiliano Varela a comandare dopo ... Leggi la notizia su oasport

