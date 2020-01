LIVE Sport, DIRETTA 13 gennaio: il Parma stende il Lecce, Setterosa sconfitto dalla Spagna all’Europeo (Di lunedì 13 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 13 gennaio: orari e programma 22.38 CALCIO – Il Parma chiude la 19esima giornata di Serie A con una importante vittoria per 2-0 sul proprio terreno contro il Lecce. Reti di Iacoponi e Cornelius. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 22.33 BASKET – Domani sera in EuroCup andrà in scena il derby tra Venezia e Brescia. Una sfida già forse decisiva per i destini delle due italiane. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 22.15 F1 – Charles Leclerc continua il suo avvicinamento verso la nuova stagione e spiega i punti sui quali vuole migliorare. Il monegasco si annuncia più pronto rispetto a 12 mesi fa. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 21.45 TENNIS – Gli Australian Open saranno ancora monopolio dei “Big three” o lasceranno spazio a un nuovo astro nascente del tennis mondiale? ... Leggi la notizia su oasport

SkySport : ? #CampoAperto ?? #Calciomercato ? Alle 19:00 ?? Su Sky Sport 24 ?? Inviateci le vostre domande con l'hashtag… - SkySport : ? LIVE la giornata di #Zaniolo #SkySport #Roma - SkySport : ? Mercato ?? Il trasferimento di #Todibo ?? E tutte le news di oggi #SkySport #SkyCalciomercato -