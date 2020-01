LIVE Sport, DIRETTA 13 gennaio: il Parma stende il Lecce, Setterosa sconfitto dalla Spagna all’Europeo, il Barça esonera Valverde (Di martedì 14 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 13 gennaio: orari e programma 23.30 CALCIO – Il Barcellona ha esonerato il proprio tecnico Ernesto Valverde. Al suo posto è in arrivo il 61enne Quique Setién, ex allenatore di Las Palmas e Betis e grande fautore del possesso palla. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 23.15 TENNIS – Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti della Fed Cup di tennis 2020. L’Italia sarà con Estonia, Austria e Grecia CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 22.54 PALLAMANO – Si chiude un’altra giornata degli Europei 2020. Andiamo ad analizzare la situazione girone per girone. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 22.38 CALCIO – Il Parma chiude la 19esima giornata di Serie A con una importante vittoria per 2-0 sul proprio terreno contro il Lecce. Reti di Iacoponi e Cornelius. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA ... Leggi la notizia su oasport

SkySport : ? #CampoAperto ?? #Calciomercato ? Alle 19:00 ?? Su Sky Sport 24 ?? Inviateci le vostre domande con l'hashtag… - SkySport : ? LIVE la giornata di #Zaniolo #SkySport #Roma - SkySport : ? Mercato ?? Il trasferimento di #Todibo ?? E tutte le news di oggi #SkySport #SkyCalciomercato -