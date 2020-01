LIVE Sport, DIRETTA 13 gennaio: giornata trionfale per lo sci alpinismo, Setterosa sconfitto dalla Spagna all’Europeo (Di lunedì 13 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 13 gennaio: orari e programma 19.12 PALLANUOTO – Il Commissario Tecnico del Setterosa Paolo Zizza si dichiara ottimista in vista dei prossimi impegni nonostante il k.o. con la Spagna, mentre Roberta Bianconi esalta il carattere del gruppo nei momenti di difficoltà. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 19.06 CALCIO – Brutta tegola per la Juventus, costretta a dover fare a meno fino alla fine della stagione del difensore centrale turco Merih Demiral in seguito ad una lesione del legamento crociato anteriore. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 19.00 PALLANUOTO – Brutta battuta d’arresto per il Setterosa, sconfitto nettamente dalla Spagna nel secondo incontro della fase a gironi del Campionato Europeo 2020 di Budapest. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 18.50 FORMULA 1 – La McLaren ha ... Leggi la notizia su oasport

