LIVE Sport, DIRETTA 13 gennaio: Alonso 2° nella Dakar, Ferrari supera i crash test, Sinner ko contro Paire (Di lunedì 13 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 13 gennaio: orari e programma 12.45 F1 – La Ferrari ha superato i crash test per il Mondiale 2020. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 12.30 TENNIS – Primo giorno che è andato in archivio ad Auckland (Nuova Zelanda), sede del torneo ATP di scena in questa settimana oceanica. Non arrivano buone notizie sul fronte azzurro: Lorenzo Sonego e Jannik Sinner sono stati eliminati rispettivamente dal polacco Hubert Hurkacz (n.37 ATP) e dal francese Benoit Paire (n.24 del mondo). Due ko che, comunque, vista la statura degli avversari, ci possono anche stare, soprattutto per quanto riguarda l’altoatesino, sconfitto per 6-4 2-6 6-4. Resta però il dato negativo. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 12.18 F1 – Le parole al miele di Charles Leclerc su Sebastian Vettel. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA ... Leggi la notizia su oasport

GIUSPEDU : RT @SkySport: ? LIVE la giornata di #Zaniolo #SkySport #Roma - GIUSPEDU : RT @SkySport: ? Mercato ?? Il trasferimento di #Todibo ?? E tutte le news di oggi #SkySport #SkyCalciomercato - UgoBaroni : RT @SkySport: ? Mercato ?? Il trasferimento di #Todibo ?? E tutte le news di oggi #SkySport #SkyCalciomercato -