LIVE Sinner-Paire 4-6, 6-2, 4-6 ATP Auckland 2020 in DIRETTA: Paire batte Sinner al terzo set in una battaglia serrata (Di lunedì 13 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante la DIRETTA LIVE di questa partita. Una buona giornata e buon proseguimento con le news, le dirette, le cronache e gli approfondimenti di OA Sport. In un match strano, dai ritmi imprevedibili e con molti cambi di umore, alla fine a prevalere è il francese che impone a Sinner un altro stop. L’azzurro è stato nel complesso troppo falloso, rispetto ai suoi abituali standard, dovendo alla fine cedere nel terzo parziale. 6-4 GIOCO, PARTITA, INCONTRO PER Paire. IL TRANSALPINO SI IMPONE SULL’AZZURRO CON I PARZIALI DI 6-4, 2-6, 6-4. 40-15 Errore di Sinner da fondocampo causato dalla prima di Paire. Ci sono due match point. 30-15 Questa volta Sinner legge bene il servizio trovando il punto con una risposta e l’attacco alla rete. 30-0 Altra prima vincente di Paire. 15-0 Paire inizia subito a ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : LIVE Sport, DIRETTA 13 gennaio: niente gara per quad e moto per la morte di Gonçalves, Alonso 2° nella Dakar. Sinne… - zazoomblog : LIVE Sinner-Paire 4-6 6-2 0-1 ATP Auckland 2020 in DIRETTA: Paire trova subito il break nel terzo e decisivo set -… - zazoomblog : LIVE Sinner-Paire 4-6 6-2 2-3 ATP Auckland 2020 in DIRETTA: Sinner rimane in scia a Paire mentre si entra nel momen… -