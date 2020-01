LIVE Pattinaggio artistico, Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 in DIRETTA: Alessia Tornaghi a caccia della top5 (Di lunedì 13 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:59 Siamo quasi giunti alla fase clou. Prima però quindici minuti di pausa, in corso il rifacimento del ghiaccio. 15:58 Dopo 10 pattinatrici a guidare la classifica è la statunitense Audrey Shin (176.67) seguita da Ekaterina Ryabova (169.37) e da Maia Mazara (166.16). 15:57 Audrey Shin conquista la leadership provvisoria con 116.31 per 176.67. 15:55 Termina la prova di Shin. Ok anche il triplo flip e il secondo triplo lutz, anche in questo caso però eseguti con rotazioni davvero sospette. Bene l’ultima combinazione con triplo rittberger/doppio toeloop/doppio rittberger e il doppio axel. 15:53 Parte bene Shin. Per lei triplo lutz/triplo toeloop e doppio axel/triplo toeloop, brutta caduta successivamente nel triplo salchow. 15:51 Chiude il secondo gruppo la statunitense Audrey Shin con “The Sacred Bird” di Claude-Michel ... Leggi la notizia su oasport

