LIVE Olimpiadi Invernali Giovanili, 13 gennaio in DIRETTA: Silvia Berra ed Erika Fanelli in finale nello sci alpinismo, sesta Katia Filippi nello speed skating 12.40 SCI ALPINISMO – Strepitose Silvia Berra ed Erika Fanelli, che piazzano rispettivamente il primo e secondo miglior tempo nelle semifinali e si qualificano per le finali! 12.32 SPEED SKATING – E' sesta Katia Filippi nella prova dei 1500 metri femminili. L'azzurra ha concluso con il crono di 2'13″63 nella gara che ha visto la vittoria dell'olandes Myrthe de Boer (2'10″44) davanti alla giapponese Yuka Takashi (2'10″58) e alla cinese Binyu Yang (2'10″93). 31° posto per l'altra azzurra Serena Pergher (2'29″82). 12.15 CURLING – Italia ancora in vantaggio contro il Giappone: il punteggio è ora sul 7-6 in favore degli azzurri. 11.31 CURLING – Siamo al quinto end tra Italia e Giappone e la ...

