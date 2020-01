LIVE Olimpiadi Invernali Giovanili, 13 gennaio in DIRETTA: Silvia Berra argento nello sci alpinismo! L’Italia del curling batte il Giappone ed è prima (Di lunedì 13 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA 13 gennaio, ORARI E ITALIANI IN GARA 13.10 SCI ALPINISMO – Splendido secondo posto per Silvia Berra con il crono di 3:24:98! A precedere l’azzurra soltanto la spagnola Maria Costa Diez, che piazza il tempo di 3:22:45. Quinto posto, invece, per l’altra italiana in gara, Erika Sanelli, che chiude in 3:33:00. 12.55 CURLING – Finita! L’Italia batte il Giappone per 7-6 e sale al primo posto nel girone D: quattro vittorie in altrettanti incontri per gli azzurri, già qualificati per la fase successiva! 12.40 SCI ALPINISMO – Strepitose Silvia Berra ed Erika Fanelli, che piazzano rispettivamente il primo e secondo miglior tempo nelle semifinali e si qualificano per le finali! 12.32 SPEED SKATING – E’ sesta Katia Filippi nella prova dei 1500 metri femminili. L’azzurra ha concluso con il ... Leggi la notizia su oasport

