LIVE Olimpiadi Invernali Giovanili, 13 gennaio in DIRETTA: l’Italia del curling in vantaggio contro il Giappone (Di lunedì 13 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA 13 gennaio, ORARI E ITALIANI IN GARA 11.31 curling – Siamo al quinto end tra Italia e Giappone e la compagine tricolore guida sullo score di 5-4 in questo match valido per il Gruppo D del round robin. 11.29 SLITTINO – Terminata anche la run-6 di prova del singolo femminile e le nostre Putzer e Falkensteiner si sono classificate rispettivamente al decimo e al tredicesimo posto con i crono di 55″442 e di 55″579. La migliore è stata la tedesca Fraebel (54″479). 11.00 curling – Italia sotto nel punteggio contro il Giappone (4-3) nel match valido per il round robin del Gruppo D. 9.53 curling – Alle ore 10.00 prenderà il via il match valid per il round robin tra Italia e Giappone. 9.40 SLITTINO – Al termine della run-4 di prova del singolo femminile, guida la russa Loginova con il crono di ... Leggi la notizia su oasport

