LIVE Olimpiadi Invernali Giovanili, 13 gennaio in DIRETTA: Italia a caccia di nuove medaglie (Di lunedì 13 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA 13 gennaio, ORARI E ItaliaNI IN GARA Il calendario delle Olimpiadi Invernali Giovanili – I convocati dell’Italia – Le speranze di medaglia dell’Italia – Il medagliere aggiornato Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata delle Olimpiadi Invernali Giovanili di Losanna 2020: oggi, lunedì 13 gennaio, dopo la prima medaglia Italiana di ieri, proseguiranno le gare in Svizzera e si assegneranno altri sette titoli della rassegna. Protagonisti saranno lo sci alpino, che prevede lo slalom gigante maschile, ed il pattinaggio artistico, con la free dance della danza su ghiaccio, ed il libero del singolo femminile. Si assegneranno titoli nello sci alpinismo, con le sprint, maschile e femminile, e nello speed skating, con i 1500, maschile e femminile. Proveranno ad essere protagonisti ... Leggi la notizia su oasport

