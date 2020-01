LIVE Italia-Spagna, Europei pallanuoto femminile 2020 in DIRETTA: il Setterosa alla prova delle favorite iberiche (Di lunedì 13 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, seconda partita negli Europei di pallanuoto femminile per la Nazionale Italiana. Il Setterosa torna in acqua dopo la convincente vittoria ottenuta ieri, all’esordio, con la Germania: alla Duna Arena di Budapest, in terra ungherese, cambia però lo scenario. Dopo un avversario sulla carta nettamente inferiore come quello tedesco, arriva di fronte alle azzurre una rivale agguerritissima, forse la compagine addirittura favorita per la medaglia d’oro in questa manifestazione continentale. La Spagna di Miki Oca è infatti medaglia d’argento in carica a LIVEllo continentale (sconfitta in finale dall’Olanda due anni fa a Barcellona), in più ha in tasca anche già il pass olimpico per Tokyo 2020, essendo giunta alle spalle degli Stati Uniti nell’ultima ... Leggi la notizia su oasport

Shadow301215 : RT @kindobie: Un giorno un cantante italiano diventerà così famoso che tutti lo imploreranno di andare all’estero ma continuerà a fare tapp… - jevflor0x : RT @kindobie: Un giorno un cantante italiano diventerà così famoso che tutti lo imploreranno di andare all’estero ma continuerà a fare tapp… - gold3nbin : RT @kindobie: Un giorno un cantante italiano diventerà così famoso che tutti lo imploreranno di andare all’estero ma continuerà a fare tapp… -