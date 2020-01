LIVE Italia-Spagna 7-12, Europei pallanuoto femminile 2020 in DIRETTA: Tarrago show, Setterosa in crisi (Di lunedì 13 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ Inizia l’ultima frazione. Terzo quarto 12-7 per la Spagna a fine terzo quarto, partita già finita. 8′ Spreca la superiorità conclusiva l’Italia, si poteva tornare al -4. 7′ Seconda rete consecutiva per le azzurre: questa volta è Chiappini a trovare l’angolo. 12-7. 6′ Gran gol di Roberta Bianconi dalla distanza: 12-6. 5′ Ancora Spagna a segno: è Forca a superare Gorlero. C’è il controllo del video da parte degli arbitri, ma la palla ha varcato completamente la linea. 4′ Ora entrambe le squadre molto imprecise al tiro. 2′ Spagna a segno praticamente in ogni azione: Espar perfetta, 11-5. 2′ Arriva la rete di Avegno che accorcia le distanze: 10-5. 1′ Tarrago davvero senza limiti: 7 reti per lei oggi, ancora in superiorità. 10-4. 1′ Inizia la ripresa, entra in ... Leggi la notizia su oasport

