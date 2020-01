LIVE Italia-Spagna 4-9, Europei pallanuoto femminile 2020 in DIRETTA: Tarrago show, Setterosa in crisi (Di lunedì 13 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ Inizia la ripresa, entra in acqua per l’Italia Giulia Gorlero. Secondo quarto Italia da dimenticare, in entrambe le fasi: Tarrago show con sei reti, Spagna in vantaggio per 9-4. 8′ Gran parata di Ester su Carrega, finisce qui questo secondo quarto. 8′ Clamoroso il pallone perso da Chiappini a due metri dalla porta azzurra, segna Garcia. 9-4. 7′ Spettacolare la rete di Arianna Garibotti: botta dalla distanza all’angolino, 8-4. 6′ Niente da fare, ancora errore. 6′ Ancora superiorità per le atlete tricolori: chiama timeout Zizza per chiamare lo schema giusto. 6′ Azzurre da dimenticare in superiorità: 2/8. 5′ Controfuga eccezionale di Tarrago: giornata di grazia per l’iberica che ha segnato 6 reti. 8-3 Spagna, partita già incanalata. 4′ Tante superiorità per ... Leggi la notizia su oasport

