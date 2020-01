LIVE Italia-Spagna 3-6, Europei pallanuoto femminile 2020 in DIRETTA: Tarrago show (Di lunedì 13 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3′ Ancora Tarrago: no look per l’iberica dalla distanza, 7-3. Sono addirittura cinque per lei. 2′ Giulia Emmolo sblocca l’Italia: gran tiro per la mancina in superiorità numerica. 6-3. 2′ Difesa azzurra piuttosto statica: Crespi non può sbagliare. 6-2 Spagna. 1′ Spagna che ci prova subito ad allungare, questa volta si salva Sparano. Primo quarto 5-2 Spagna al termine del primo quarto, tanti errori per l’Italia in entrambe le fasi. C’è però la possibilità di rimontare. 8′ Mostruosa Tarrago: all’ultimo secondo l’attaccante iberico trova una rete eccezionale da lontanissimo. 7′ Questa volta le azzurre si salvano in inferiorità: sbaglia Tarrago. 7′ Ottima azione in superiorità per l’Italia, Tabani non riesce a metterla dentro. 6′ La Spagna muove alla grande ... Leggi la notizia su oasport

