Little Big Italy, terza stagione per il (bel) format con Panella: anticipazioni prima puntata (Di lunedì 13 gennaio 2020) terza stagione per Little Big Italy, il bel format targato Banijay Italia, che torna questa sera - lunedì 13 gennaio - dalle 21.25 su Nove con Francesco Panella alla conduzione. Un format ben costruito e interessante, che ci porta innanzitutto a conoscere le vite dei tanti expat della porta accanto (contro la retorica della 'fuga dei cervelli') e a scoprire come cambia il gusto della tradizione girando per il mondo. A far da Cicerone sempre Francesco Panella, dai modi familiari, ironici e misurati, soprattutto intelligenti, che ha fatto degli USA la sua seconda patria: dopo aver portato l'Antica Pesa di famiglia da Roma a New York ha da poco aperto Feroce a Manhattan, ma non perde la voglia di girare per il Continente alla ricerca di esperienze di vita e di cucina. Perché ogni racconto è un pezzo di storia sociale e culturale italiana, individuale e collettiva.prosegui la ... Leggi la notizia su blogo

