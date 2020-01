Little Big Italy: i nuovi episodi da stasera sul Nove! (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nei nuovi episodi di Little Big Italy, da stasera alle 21:25 sul Nove, Francesco Panella vola da New York a Cartagena alla scoperta dei ristoranti italiani degli USA! Da stasera sul Nove, ogni lunedì alle 21:25, torna Little Big Italy con i nuovi episodi: Francesco Panella, che dall'Antica pesa di Roma ha portato la tradizione di famiglia a New York e sta raccogliendo un successo dopo l'altro con il suo nuovo ristorante Feroce a Manhattan, volerà alla ricerca di vero cibo italiano dal Nord al Centro America (Hollywood, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Queens, San Diego, Panama, Porto Rico, Santo Domingo, Cartagena, New York). Si affiderà agli italiani che vivono all'estero per trovare i ristoranti che meritano il titolo di Little Big Italy. In ogni città Francesco incontrerà ... Leggi la notizia su movieplayer

