Little Big Italy 3: Francesco Panella torna sul Nove con una novità (Di lunedì 13 gennaio 2020) Francesco Panella Per il Nove è nuovamente tempo di mettersi alla ricerca dei migliori ristoranti italiani all'estero. E lo farà da questa sera alle 21.25 con la nuova stagione di Little Big Italy, format che ha per protagonista Francesco Panella. Little Big Italy 3: tutto sulla nuova stagione Il ristoratore, che ha portato la tradizione e il marchio della sua famiglia in giro per il mondo, torna in tv forte dell'apertura del suo nuovo ristorante Feroce a Manhattan, e continuerà a cercare il meglio della cucina nostrana d'importazione proprio nelle Americhe. Nei nuovi dodici episodi, della durata di sessanta minuti circa ciascuno, si muoverà infatti da Hollywood fino al New Jersey, da Los Angeles al Queens, da Dallas a San Diego, Panama, Porto Rico, Santo Domingo e Cartagena. In ogni città Panella incontrerà tre italiani all'estero, gli expat, ovvero i concorrenti

