L’Irlanda del Nord ha legalizzato il matrimonio omosessuale

(foto: Peter Morrison/Getty Images) ll matrimonio tra persone dello stesso sesso è ora legalmente riconosciuto nell'Irlanda del Nord, l'ultimo stato del Regno Unito a non averlo ancora legalizzato. Da oggi le coppie possono accedere ai registri e iscriversi per sposarsi: questo significa che le prime cerimonie si terranno da febbraio, considerato che avvengono 28 giorni dopo l'iscrizione. Come specifica la Bbc, le coppie che sono già sposate vedranno legalmente riconosciuto il matrimonio in Irlanda del Nord, mentre coloro uniti civilmente non potranno automaticamente convertirlo, almeno in questa prima fase. La nuova norma consente anche alle coppie eterosessuali di unirsi civilmente.

