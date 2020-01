L’ingresso gratuito al Belvedere di Palazzo Lombardia è un successo: apertura prorogata (Di lunedì 13 gennaio 2020) Grazie al periodo di feste in molti hanno deciso di far visita a Palazzo Lombardia, soprattutto di salire fino al Belvedere. Dal grande terrazzo che da sulla città di Milano si gode di una vista mozzafiato. Grazie anche alle numerose iniziative organizzate più di 20.000 cittadini hanno trascorso del tempo nel grande Palazzo di vetro. Boom di visite al Belvedere di Palazzo Lombardia Dal 7 dicembre al 13 gennaio molte persone hanno visitato il Palazzo della Regione. Chi è salito fino al Belvedere e chi ha pattinato sul ghiaccio ai piedi del colosso di vetro. Da tempo ormai si organizzano numerose iniziative a cui partecipare gratuitamente che permettono di raggiungere anche il 39esimo piano, come la festa del torrone svolta a novembre. Il presidente della Regione Attilio Fontana si dice molto entusiasta delle sempre più crescenti visite. “Mi fa piacere che in molti abbiano apprezzato la ... Leggi la notizia su notizie

