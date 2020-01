L’Indonesia vuole rafforzare l’economia nazionale (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’Indonesia ha siglato undici accordi commerciali con gli Emirati Arabi Uniti, per un valore complessivo di quasi 23 miliardi di dollari, che dovrebbero portare investimenti nel settore energetico ed in altre aree del comparto economico. A riferirlo è stato il Presidente indonesiano Joko Widodo che si è recato, nel corso del fine settimana, in visita ufficiale ad Abu Dhabi dove ha incontrato il Principe Ereditario Sheikh Mohammed Bin Zayed. Widodo è intenzionato a potenziare gli investimenti dall’estero per sostenere la crescita dell’economia nazionale, che si è attestata ad un più cinque per cento negli ultimi anni e per favorire la creazione di nuovi posti di lavoro. Gli Emirati, dunque, si confermano un polo attrattivo molto forte ed in grado di stabilire nuove e proficue partnership con altre aree del globo. Sviluppi positivi Le numerose intese raggiunte ... Leggi la notizia su it.insideover

