Limbiate, incidente con ubriaco alla guida : patente ritirata e auto avviata a confisca (Di lunedì 13 gennaio 2020) La polizia locale di Limbiate, ricevuti gli esiti degli accertamenti sanitari, ha denunciato C.B., 24enne alla guida di una Opel e al sequestro del veicolo finalizzato alla confisca. Il giovane è rimasto coinvolto in un incidente stradale con feriti e si è scoperto che aveva un tasso alcolemico quasi 4 volte oltre il limite consentito. L’intervento risale a qualche giorno fa ed è avvenuto in Corso Europa, a ridosso dei confini con Solaro e Cesate, ma in territorio di Limbiate. All’arrivo degli agenti, il giovane alla guida della Opel mostrava i sintomi da alterazione da sostanza stupefacente. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Limbiate, incidente con ubriaco alla guida : patente ritirata e auto avviata a confisca - - marioassirelli : Limbiate: ubriaco alla guida, tenta la fuga dopo l’incidente speronando auto dei vigili - marioassirelli : Limbiate: ubriaco alla guida, tenta la fuga dopo l'incidente speronando auto dei vigili -