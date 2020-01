Licia Colò cambia mestiere? Ecco il [VIDEO] mentre fa… (Di lunedì 13 gennaio 2020) Autoironica, bella, colta, preparata e pure bionda! Stiamo parlando dell’amica della natura: Licia Colò. La splendida Licia è tornata in tv, su La7, ma oggi la vediamo in altre vesti… che stia pensando di cambiare mestiere? Ecco il VIDEO incriminato… Licia e gli shot! Sulla pagina Instagram della bella conduttrice si trova un VIDEO molto divertente che la ritrae mentre prepara degli shot dietro al bancone di un bar e nella caption racconta di una serata trascorsa in compagnia di amici. Una bella storia che ci mostra Colò in una versione nuovissima e inattesa… che bella! L'articolo Licia Colò cambia mestiere? Ecco il VIDEO mentre fa… proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

LucaLombroso : Questa sera 13 gennaio a Eden, La 7, con Licia Colò ci sarò anche io! dalle ore 21:15, stay tuned, seguite tutta la… - CorriereUmbria : Terni, Licia Colò racconta le meraviglie della cascata delle Marmore e del lago di Piediluco #cascatadellemarmore… - PEPPEIACOPINI : Tv: Licia Colò a Piediluco e alla Cascata delle Marmore. -