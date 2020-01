Libia, non c’è l’accordo per la pace. Ministro degli Esteri russo: “Sarraj ha firmato, Haftar ha chiesto tempo fino a domani mattina” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tutto rimandato per la pace tra le fazioni libiche. A Mosca si sono tenuti i colloqui tra le due parti, quella del premier del Governo di Accordo Nazionale sostenuto dalle Nazioni Unite, Fayez al-Sarraj, e il generale Khalifa Haftar, sostenuto da Russia, Egitto ed Emirati Arabi. Ad annunciare la fumata grigia è stato il Ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov: “Sarraj ha firmato l’accordo – ha dichiarato – mentre Haftar ha chiesto tempo fino a domani mattina”. Nel documento, secondo quanto trapelato in giornata, erano previsti, tra le altre cose, lo stop all’invio di truppe turche in Libia, cessate il fuoco duraturo e messo sotto la supervisione dell’esercito russo e l’invio di una forza di pacekeeping. Nel corso dei colloqui, però, la tensione tra le parti sembrava ancora alta: il capo dell’Alto consiglio di Stato di al-Sarraj, Khaled al ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

