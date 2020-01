Libia, ecco l’accordo di Mosca. Ma Haftar non vuole firmare (per ora) – Le foto del documento (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il testo dell’accordo c’è, ma per il momento Khalifa Haftar, il generale a capo dell’Esercito Nazionale libico, non sembra intenzionato a firmare. Parallelamente, vanno avanti i negoziati a Mosca sostenuti dal presidente Russo Vladimir Putin e dal suo omologo turco Recep Erdogan, per cercare di trovare una risoluzione alla Guerra civile libica e rendere definitivo il cessate il fuoco. L’accordo, così come risulta da una bozza dell’accordo fatta trapelare su Twitter, punta a proteggere l’unità territoriale della Libia e a trovare una soluzione diplomatica, anziché militare, al conflitto. Non appare il nome dell’Italia (e di nessun altro paese europeo) tra i sostenitori dell’accordo, ovvero Russia e Turchia. Tra i partecipanti figurano invece, oltre a Haftar e al-Serraj, anche il presidente della Camera dei Rappresentanti del ... Leggi la notizia su open.online

