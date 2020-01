Libia, Al Serraj e Haftar oggi a Mosca convocati da Putin: previsti “contatti” fra i due rivali (Di lunedì 13 gennaio 2020) Guerra in Libia, Serraj e Haftar firmano la tregua a Mosca Dopo 9 anni di guerra civile in Libia, potrebbe esserci un punto di svolta. oggi – lunedì 13 gennaio – a Mosca, sotto lo sguardo di Vladimir Putin, il presidente del governo di accordo nazionale libico Fayez al Serraj e il suo rivale, il generale Khalifa Haftar, dovrebbero firmare un accordo sui termini del cessate il fuoco tra le loro truppe, entrato in vigore dopo 9 mesi di scontri. Cosa prevede l’accordo Secondo quanto riporta Al Arabiya l’accordo prevede il congelamento dell’intervento turco nel Paese, l’invio di militari russi per la supervisione dell’attuazione del cessate il fuoco, un ritiro bilanciato delle truppe alle caserme e il disarmo delle milizie. L’Onu, inoltre, si interporrà tra le truppe avversarie con una forza di peacekeeping non armata. Il compito di lotta al terrorismo e la protezione dei ... Leggi la notizia su tpi

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #Libia, #Serraj bussa a quattrini. L’autogol di #Conte di questa settimana consente a Se… - Capezzone : +++Agenzia Quasivero+++ La mediazione italiana per la #Libia potrebbe essere: una serata ciascuno a #Sanremo per… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha incontrato a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio di Presidenza del Governo… -