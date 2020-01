Libia, al-Sarraj rifiuta l’incontro con Haftar che annuncia: «Non ci ritireremo dalle posizioni conquistate» (Di lunedì 13 gennaio 2020) È saltato il faccia a faccia in programma a Mosca. Il capo del Governo di accordo nazionale (Gna) libico, Fayez al-Sarraj, ha respinto con decisione la proposta di incontrare il comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna) Khalif Haftar a Mosca. Lo ha detto il capo dell’Alto consiglio di Stato, Khaled al Mishri, citato dalla televisione panaraba Al Arabiya. «Abbiamo rifiutato di incontrare Haftar, i colloqui di Mosca sono tenuti con Turchia e Russia», ha sottolineato Al Mishri. Nel frattempo, le forze armate di Haftar fanno sapere di non aver alcuna intenzione di ritirarsi e che manterranno le posizioni conquistate vicino a Tripoli. «Abbiamo intenzione di liberare tutta la terra libica da milizie e gruppi terroristici», si legge in un comunicato del sedicente Esercito nazionale libico (Lna). «Non arretreremo di un solo passo». Al Arabiya intanto scrive sul suo sito ... Leggi la notizia su open.online

