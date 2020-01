Letizia di Spagna perde la sua stilista. Arrivano le prime critiche (Di lunedì 13 gennaio 2020) Letizia di Spagna dovrà rinunciare per almeno i prossimi sei mesi alla sua stylist, Eva Fernandez che a febbraio darà alla luce il primo figlio. Considerata una delle Regina più elegante d’Europa, il gusto di Letizia è una leggenda e anche le stilose Kate Middleton e Meghan Markle spesso si sono ispirate a lei. Soprattutto la moglie di Harry che è passata alla storia della sartoria reale inglese per aver osato con una longuette in pelle uguale a quella della Sovrana spagnola. Proprio la Duchessa del Sussex, prima che avvenisse il divorzio con la Corona britannica, ha sfoggiato anche un paio di capi di Massimo Dutti, uno dei marchi preferiti dalla moglie di Felipe. Letizia però sta per affrontare un periodo difficile per quanto riguarda il suo guardaroba. La Fernandez va in congedo maternità per dare alla luce il figlio, concepito col compagno Leo Rico, vigile del fuoco catalano ... Leggi la notizia su dilei

