Leonardo. Le Opere al cinema solo il 13, 14 e 15 gennaio (Di lunedì 13 gennaio 2020) solo il 13, 14, 15 gennaio nelle sale italiane Leonardo. Le Opere, il nuovo docu-film che indaga le Opere pittoriche dell'artista di Vinci per un'inedita visione in ULTRA HD accompagnata dal commento di esperti. Debutta il 13, 14, 15 gennaio con Leonardo. Le Opere la nuova stagione della Grande Arte al cinema di Nexo Digital, che festeggia con questo appuntamento la chiusura dell'anno delle celebrazioni dedicate all'artista di Vinci. La produzione pittorica del genio del Rinascimento sarà infatti al centro del docu-film che presenta sul grande schermo i dipinti del Maestro in qualità Ultra HD. Le Opere includeranno, tra le altre, La Gioconda, L'Ultima cena, La Dama con l'ermellino, Ginevra de 'Benci, La Madonna Litta, La Vergine delle Rocce. L'obiettivo è quello di ripercorrere, attraverso il prisma della sua pittura, anche la vita di ... Leggi la notizia su movieplayer

