Legge elettorale | Meloni | “Scandaloso riproporre il proporzionale”

Il leader di Fratelli d'Italia si scaglia contro la proposta del ministro Franceschini. Meloni vuole un centrodestra compatto nel voto sulla nuova Legge elettorale. Giorgia Meloni dice la sua sulla proposta legata alla nuova Legge elettorale. Il leader di Fratelli d'Italia non le manda a dire al Partito Democratico che ha fatto un nuovo disegno.

ItaliaViva : Prescrizione, concessioni autostradali, legge elettorale: la posizione di #ItaliaViva illustrata da @davidefaraone… - AndreaRomano9 : Secondo @MassimGiannini il nostro @emanuelefiano non meriterebbe di fare il relatore della legge elettorale in quan… - matteosalvinimi : #Salvini: Al governo parlano di legge elettorale per tirare a campare. Fuori il mondo esplode. ?? @Radio24_news -