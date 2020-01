Legge elettorale, Meloni promette battaglia: “Mai col proporzionale, centrodestra faccia barricate” (Di lunedì 13 gennaio 2020) La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, promette battaglia nel caso in cui dovesse passare una Legge elettorale basata sul sistema proporzionale: "Vanno fatte le barricate", è l'invito che rivolge ai suoi alleati di centrodestra. Per la presidente di Fdi "riproporre il proporzionale è scandaloso".Continua a Leggere Leggi la notizia su fanpage

