Legge elettorale, “Corte Costituzionale pronta a bocciare il referendum sul Rosatellum” voluto dalla Lega (Di lunedì 13 gennaio 2020) Legge elettorale, “Consulta pronta a bocciare il referendum sul Rosatellum” Tra pochi giorni la Consulta si pronuncerà sulla richiesta di referendum abrogativo per trasformare l’attuale Legge elettorale, il Rosatellum, rendendola un maggioritario puro con collegi uninominali: ma secondo le ultime indiscrezioni, i giudici della Corte Costituzionale sono pronti a bocciare la richiesta arrivata nei mesi scorsi da otto regioni, tutte guidate da alleanze di centrodestra. Secondo quanto riporta Repubblica in edicola stamattina, ci sono tutti i presupposti perché la Consulta alla fine bocci la richiesta di referendum, definendola inammissibile. Negli ultimi giorni, infatti, cinque delle otto regioni (Basilicata, Friuli, Lombardia, Sardegna e Veneto) che hanno chiesto la consultazione popolare sulla Legge elettorale hanno sollevato un conflitto di attribuzione contro il ... Leggi la notizia su tpi

