Legati senza cibo nè acqua: l’Oipa di Benevento salva due pastori tedeschi (FOTO) (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLimatola (Bn) – “C’è un cane legato con una catena cortissima, è magrissimo, fate qualcosa”: alcuni turisti in gita ai mercatini di Natale di Limatola allertano telefonicamente i volontari dell’Oipa di Benevento segnalando la presenza di un giovane pastore tedesco costretto a catena e visibilmente denutrito. Insieme ai volontari dell’ENPA e della Lega nazionale per la difesa del cane, gli angeli blu si recano nel piccolo comune montano per verificare il presunto maltrattamento, si trovano davanti ad una situazione terribile. Legato ad un edificio in costruzione, senza riparo dalle intemperie, privo di acqua e di cibo, c’è un cucciolone di pastore tedesco scheletrico e sofferente, costretto a fare appena due miseri passi avanti e indietro tra la melma e il fango. Dietro lo stabile, nascosta alla vista dei passanti, c’è la madre, anch’essa legata con una ... Leggi la notizia su anteprima24

