Lecce, Petriccione: «Siamo dispiaciuti, gli episodi ci girano contro» – VIDEO

Il centrocampista del Lecce Petriccione ha analizzato la sconfitta incassata contro il Parma – VIDEO Il Lecce incassa una pesante sconfitta in casa del Parma e resta immischiato nella zona calda della classifica, aumentando le preoccupazioni in vista della seconda parte di stagione. C'è molto rammarico, come ammesso da Jacopo Petriccione. «Siamo dispiaciuti, gli episodi ci girano contro», ha dichiarato il centrocampista pugliese in zona mista, al termine della sfida del Tardini.

