Lecce, Donati: «Felice di essere qui, ce la metteremo tutta col Parma» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il nuovo acquisto del Lecce, Donati, ha rilasciato alcune dichiarazioni poco prima della sfida contro il Parma Giulio Donati, nuovo innesto di gennaio del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione del match contro il Parma. Ecco le sue dichiarazioni. «Sto bene, ringrazio i compagni, mi hanno aiutato molto a entrare nei meccanismi. Sono Felice di essere qua. Meglio giocare Lontano da Lecce? E’ quasi diventato un tabù, ma preferiamo giocare in casa perché abbiamo un buon rapporto coi tifosi. Il Parma ha dimostrato di poter far bene, ce la metteremo tutta. Il mister ha preparato la partita come sempre, abbiamo pregi e difetti ma cerchiamo di fare il nostro il gioco come sempre». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

