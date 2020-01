Le sfide del nuovo decennio: la rivoluzione tecnologica (Di lunedì 13 gennaio 2020) Gli anni venti del XXI secolo si aprono nel contesto di un grande cambio di paradigma tecnologico che caratterizza le principali economie avanzate e si prospetta come driver di una nuova rivoluzione industriale. Tempo fa l’Economist definì i dati il “petrolio del XXI secolo” e le tecnologie atte a migliorare il loro sfruttamento la chiave per il futuro. Nel contesto attuale, la rivoluzione tecnologica viaggia su più binari. Da un lato vi è l’impetuoso miglioramento delle telecomunicazioni garantito da nuovi standard come il 5G, sistema in grado di consentire una velocità dati di decine di megabit al secondo per decine di migliaia di utenti, sfruttando con maggior rendimento una banda più ampia rispetto ai suoi predecessori; dall’altro, si prospetta la nascita di nuovi driver dello sviluppo, applicabili anche in contesti produttivi e industriali, come ... Leggi la notizia su it.insideover

