Le notizie del giorno – Finita l'agonia di un calciatore: malore stronca un portiere, caos al Napoli

Una notizia che mai avremmo voluto scrivere ma che purtroppo ci tocca fare. La storia che negli ultimi giorni ha commosso il mondo del calcio e non solo, come prevedibile, ha conosciuto un tragico finale. Nella notte si è infatti spento Giovanni Custodero, portiere di calcio a 5 di 27 anni, affetto da sarcoma osseo, che nei giorni scorsi aveva deciso di affidarsi ad un post su Facebook per dire basta, prendendo la decisione di farsi sedare.

C'è anche la scomparsa di Antonio Capuozzo, uno dei giocatori italiani più conosciuti nel panorama del calcio a 5. Campione d'Italia con il Pescara nella stagione 2015 ed ex giocatore della Nazionale, è morto a Montesilvano (Pescara) per un probabile malore, a due passi dalla sua auto, non lontano dall'abitazione dove viveva.

