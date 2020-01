Le amiche della madre di Luigi Favoloso a Pomeriggio 5: supponiamo che anche lei sia complice, noi prese in giro (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Io e la mia amica non vogliamo passare per le persone che hanno aiutato la madre di Favoloso, a Torre del Greco si mormora e noi non vogliamo essere messe in mezzo” queste le parole di due amiche di Loredana, la madre di Luigi Mario Favoloso in diretta oggi a Pomeriggio 5. Le due signore, che sono state molto vicine alla madre dell’imprenditore scomparso da Torre del Greco il 29 dicembre 2019, oggi però vogliono spiegare a tutti che non hanno nulla a che fare con questa vicenda, qualora si acclarasse che non è mai esistita nessuna scomparsa. LE amiche della madre DI Luigi Favoloso A Pomeriggio 5 PRENDONO LE DISTANZE DA LEI “I telespettatori si aspettano che voi essendo amiche della madre di Luigi, voi siate qui per confermare le sue parole ma forse avrete qualcosa di diverso da dire” ha detto Barbara d’urso annunciando la presenza in ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

