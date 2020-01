Lazio Napoli: l’importanza di Lazzari nel risalire il campo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Lazzari è l’esterno che negli anni precedenti mancava alla Lazio. Sia su attacco posizionale, sia nella risalita Lazzari è un giocatore che sta dando molto alla Lazio. Grazie a lui, i biancocelesti occupano bene il fronte d’attacco, sfruttando bene la corsie esterne. Anche quando non si allarga sull’ex Spal, avere un esterno così alto stira gli avversari in ampiezza, e consente di trovare più spazi tra le linee. L’importanza di Lazzari si vede anche quando i biancocelesti si schiacciano dietro, come per esempio nel secondo tempo contro il Napoli. Le sue progressioni fanno prendere campo alla squadra. Si vede nella slide sopra: squadra molto bassa, Lazzari è tempestivo ad aggredire la profondità sul passaggio di Luis Alberto. La Lazio risale così il campo. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

