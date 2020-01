Lazio-Cremonese, Coppa Italia: tv, formazioni, pronostici (Di lunedì 13 gennaio 2020) Lazio-Cremonese è una partita degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma martedì alle 18:00, si gioca allo stadio “Olimpico” di Roma: probabili formazioni, pronostici e diretta in tv e in streaming. Lazio – Cremonese martedì ore 18:00 La Lazio terza in classifica in Serie A, che ha vinto le ultime dieci partite di campionato e che ha trionfato nella finale di SuperCoppa Italiana battendo la Juventus, non dovrebbe temere questa sfida contro la Cremonese. Di fronte si troverà una squadra che nonostante gli investimenti fatti nel corso del calciomercato estivo e le ambizioni di alta classifica, si ritrova per la seconda stagione consecutiva a lottare per non retrocedere. Né l’esonero di Rastelli sostituito da Baroni è servito a qualcosa, tanto che la società ha deciso durante la sosta di richiamare nuovamente Rastelli. L’allenatore della ... Leggi la notizia su ilveggente

elgaucheros : RT @IoNascoQui: Verso Lazio – Cremonese: al termine della rifinitura Simone Inzaghi ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di L… - sportli26181512 : Cremonese, Rastelli: 'Lazio fortissima, onoriamo la Coppa': Il tecnico: 'Ricompattiamoci e troviamo il nostro equil… -