L’avventura e lo sport outdoor sul grande schermo: torna in Italia il Banff Mountain Film Festival World Tour (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Banff Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica internazionale di medio e cortometraggi dedicati al mondo della montagna e degli sport outdoor che presenta le 10 migliori pellicole selezionate tra i Film finalisti all’omonima manifestazione canadese, è pronto a tornare in Italia. L’8^ edizione nostrana (in Italia il Banff è presente dal 2013 e in sette anni ha fatto registrare oltre 66.000 presenze) inizierà il lungo viaggio attraverso lo stivale il 10 febbraio 2020 con la première in programma al Teatro Nazionale di Milano. Saranno ben 41 gli eventi in programma in 35 città Italiane. Confermati gli appuntamenti storici nelle grandi città: Milano (10 e 11 febbraio), Torino (17,18 e 19 febbraio), Bologna (24 febbraio), Firenze (25 febbraio) e Roma (16 e 17 marzo). Ma spazio anche a nuove location, come quelle di Finale Ligure (14 febbraio), Como (20 ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

motorboxcom : #F1 Inizia bene l'avventura della nuova #Ferrari, per ora nota solo con il numero di modello 671 - OA_Sport : LIVE Speed skating, Europei 2020 in DIRETTA: 10 gennaio, inizia l’avventura dell’Italia - ArezzoNotizie : #Hockeyinline, nuova avventura in California per l'aretino Peruzzi #hockey -